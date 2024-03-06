Россиян предупредили об «обвале» при отмене льгот на импорт вина из Грузии
Политические игры грозят повышением цен, заявил НСН Денис Руденко.
Грузия является одним из крупнейших импортеров вина в РФ, так что отмена льгот на ввоз напитка может обрушить российский винный рынок, заявил в эфире НСН член Союза сомелье и экспертов России, ведущий российский винный эксперт и критик Денис Руденко.
Ранее Ассоциация виноградарей и виноделов России (АВВР) предложила отменить льготный режим импортных ввозных пошлин для вина, игристого вина, крепленого вина из Грузии. Руденко заявил, что россияне будут отказываться от вина и отдавать предпочтение винным напиткам.
«Отмена льготного режима режим импортных ввозных пошлин для вина, игристого вина, крепленого вина из Грузии вызовет фактический обвал всего винного рынка. Грузия является одним из крупнейших поставщиков вина в Россию. Грузинские вина и продаются, и покупаются нормально в России. В любом магазине вы сможете найти десяток или полтора десятка позиций грузинского вина. Честно могу сказать, что не вижу смысла подобных игрищ, кроме политического, потому что это создание искусственного дефицита на винном рынке. Это политические игры и стремление быть святее всех святых. Все эти ограничения уберут конкуренцию на рынке РФ, что вызовет немедленное повышение цен на российское вино. Россияне начнут отдавать предпочтение слабоалкогольным винным напиткам. У нас уже сейчас продаются больше 20 миллионов литров таких напитков. Только такой продукт сможет остаться в рамках нормального бюджета», - заключил сомелье.
Ранее Руденко в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что несмотря на невероятную популярность абхазского вина в России, его потребление сократится из-за повышения акцизов, так как стоимость в таком случае увеличится на 100-150 рублей за бутылку.
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