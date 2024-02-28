Крупнейший поставщик вина из Абхазии в Россию приостановил работу
Сухумский завод ООО «Вина и воды Абхазии» приостановил работу из-за введения властями республики нового акцизного налога на ввозимые виноматериалы. Об этом заявил главный винодел предприятия Валерий Авидзба, передает «Интерфакс».
Специалист отметил, что кабинет министров Абхазии принял решение о введении акциза в 30%, что отразится на производстве вин, существенно увеличив себестоимость продукции. Дистрибьюторы предупредили предприятие о негативном влиянии повышения цен на вина на их реализацию в России.
«В связи с этим мы приостановили свою деятельность. Решение о приостановке производства носит временный характер. Мы ведем переговоры с правительством и надеемся на то, что в ближайшее время проблема будет снята и кабмин отменит принятое им решение», — подчеркнул Авидзба.
«Вина и воды Абхазии» — крупнейший экспортер республики на российском рынке, завод поставляет в РФ 17 наименований вин и коньяков. Предприятие производит в том числе вина «Псоу», «Апсны» и «Лыхны», отмечает телеканал «360».
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