Крупнейший поставщик вина из Абхазии в Россию приостановил работу

Сухумский завод ООО «Вина и воды Абхазии» приостановил работу из-за введения властями республики нового акцизного налога на ввозимые виноматериалы. Об этом заявил главный винодел предприятия Валерий Авидзба, передает «Интерфакс».

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Специалист отметил, что кабинет министров Абхазии принял решение о введении акциза в 30%, что отразится на производстве вин, существенно увеличив себестоимость продукции. Дистрибьюторы предупредили предприятие о негативном влиянии повышения цен на вина на их реализацию в России.

«В связи с этим мы приостановили свою деятельность. Решение о приостановке производства носит временный характер. Мы ведем переговоры с правительством и надеемся на то, что в ближайшее время проблема будет снята и кабмин отменит принятое им решение», — подчеркнул Авидзба.

«Вина и воды Абхазии» — крупнейший экспортер республики на российском рынке, завод поставляет в РФ 17 наименований вин и коньяков. Предприятие производит в том числе вина «Псоу», «Апсны» и «Лыхны», отмечает телеканал «360».

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ФОТО: ТАСС / Дмитрий Феоктистов
ТЕГИ:АкцизыЗаводВиноАбхазия

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