«Сверхдоходов не будет!»: Увольнения в «Газпроме» объяснили «усреднением» компании
«Газпром» останется рентабельной и прибыльной компанией, но при этом уже не сверхприбыльной, а средней по рынку, сказал в эфире НСН Алексей Белогорьев.
«Газпром» в ближайшие годы останется прибыльной компанией, а возможные грядущие сокращения сотрудников не являются индикатором каких-то серьезных проблем, заявил в интервью НСН директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
Ранее стало известно, что зампредправления «Газпрома» Елена Илюхина предложила сократить численность сотрудников центрального аппарата компании почти в два раза (с 4,1 тыс. до 2,5 тыс. человек). В «Газпроме» подтвердили изданию Forbes подлинность соответствующего письма Илюхиной главе компании Алексею Миллеру.
«"Газпром" из сверхприбыльной компании превращается, уже превратился в компанию со средним уровнем прибыли или даже ниже, средним по рынку. В этих условиях, конечно, любая компания стремится к сокращению издержек, в том числе управленческих. Это естественная реакция. У "Газпрома" сотни тысяч сотрудников. Оптимизация аппарата - это обычное явление, скорее всего, связанное с изменением операционной деятельности, с той же потерей Европы, как основного направления, переориентацией на другие поставки», – сказал Белогорьев.
Он объяснил, с чем связаны убытки компании по итогам 2023 года, предупредив, что о сверхприбылях можно забыть.
«У "Газпрома" был убыток в 2023 году. Я думаю, что это было разовое явление, связанное с неблагоприятным стечением факторов - прежде всего, с потерей основного объема экспорта в Европу. По итогам 2024 года убытка быть не должно и в целом в ближайшие годы компания должна быть прибыльной. Другое дело, что тех сверхприбылей, к которым "Газпром" привык до 2022 года, конечно, уже не будет, потому что все прибыли обеспечивались в основном экспортной маржой в Европу. Тем не менее, компания останется вполне рентабельной», - заключил собеседник НСН.
При этом Белогорьев усомнился, что сокращения в «Газпроме» как-то могут быть связаны с недавними санкциями в отношении «Газпром нефти».
10 января США ввели санкции против «Газпром нефти», «Сургутнефтегаза» и ряда их дочерних компаний, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Спортсмены вернули более ста бракованных медалей после Олимпиады в Париже
- Дом Ильи Лагутенко сгорел в Калифорнии
- РСТ: Россияне стали отказываться от поездок в Дубай из-за отмены рейсов Flydubai
- Школьница в Томске перевела мошенникам почти 500 тысяч рублей со счетов родителей
- Всемирная федерация керлинга продлила отстранение российских спортсменов
- СМИ: Военный госпиталь загорелся в Туле
- Вылов рыбы в России сократился на 8%
- Ушел из жизни знаменитый петербургский писатель Борис Голлер
- Путин проведет переговоры с президентом Ирана 17 января
- Фотографию Боба Дилана продадут на торгах за $8 тысяч
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru