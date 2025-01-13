«Сверхдоходов не будет!»: Увольнения в «Газпроме» объяснили «усреднением» компании

«Газпром» в ближайшие годы останется прибыльной компанией, а возможные грядущие сокращения сотрудников не являются индикатором каких-то серьезных проблем, заявил в интервью НСН директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.

Ранее стало известно, что зампредправления «Газпрома» Елена Илюхина предложила сократить численность сотрудников центрального аппарата компании почти в два раза (с 4,1 тыс. до 2,5 тыс. человек). В «Газпроме» подтвердили изданию Forbes подлинность соответствующего письма Илюхиной главе компании Алексею Миллеру.