Акции «Газпром нефти» выросли на фоне новых санкций США

Акции «Газпром нефти» отреагировали ростом на публикацию пресс-релиза OFAC США, объявившего о введении новых санкций против компании. В моменте котировки акций выросли более чем на 5%, достигнув ₽620 за бумагу. По сравнению с закрытием предыдущего дня рост составил 4,4%.

Акции «Сургутнефтегаза» также продолжили отыгрывать падение начала дня. На минимуме падение привилегированных акций достигало 4,38%, но к 18:29 мск котировки снизились всего на 1,35%, до ₽57,5. Обыкновенные акции подешевели на 1,99%, до ₽23,39. Котировки «Совкомфлота» прибавили 1,26%, поднявшись до ₽90,76.

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Индекс Мосбиржи (IMOEX) к 18:29 мск вырос на 1,9%, составив 2825,92 пункта.

Представители «Газпром нефти» ранее заявили, что компания подготовилась к возможным санкционным последствиям и уже учитывает многие ограничения в своей операционной деятельности. Они подчеркнули, что компания продолжит работать, обеспечивая стабильность и технологический суверенитет, несмотря на санкции, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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