Акции «Газпром нефти» выросли на фоне новых санкций США

Акции «Газпром нефти» отреагировали ростом на публикацию пресс-релиза OFAC США, объявившего о введении новых санкций против компании. В моменте котировки акций выросли более чем на 5%, достигнув ₽620 за бумагу. По сравнению с закрытием предыдущего дня рост составил 4,4%.

Акции «Сургутнефтегаза» также продолжили отыгрывать падение начала дня. На минимуме падение привилегированных акций достигало 4,38%, но к 18:29 мск котировки снизились всего на 1,35%, до ₽57,5. Обыкновенные акции подешевели на 1,99%, до ₽23,39. Котировки «Совкомфлота» прибавили 1,26%, поднявшись до ₽90,76.