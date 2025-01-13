СМИ: В «Газпроме» готовятся массовые увольнения

Центральный аппарат «Газпрома» планируют сократить почти в два раза, сообщил портал 47news со ссылкой на письмо от зампредседателя правления корпорации Елены Илюхиной.

По данным портала, готовится увольнение более полутора тысяч человек, чей зарплатный фонд вместе с оставшимися составляет 50 млрд. Так, число сотрудников центрального аппарата хотят сократить с 4100 до 2500 человек.

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Соответствующее предложение было направлено председателю правления и зампредседателю совета директоров «Газпрома» Алексею Миллеру в конце декабря зампредседателем правления корпорации Еленой Илюхиной.

Она отметила, что что «вызовы, стоящие перед группой «Газпром», требуют» сокращения сроков подготовки решений, исключения дублирующих функций и чрезмерной бюрократии. Также по ее словам, необходимо повысить нацеленность на результат сотрудников, задействованных в реализации ключевых для группы «Газпром» процессах, а также оптимизировать издержки «на всех уровнях управленческих и производственных процессов».

Целевой численностью центрального аппарата предлагается считать упомянутые 2,5 тысячи человек.

Ранее акции «Газпром нефти» отреагировали ростом на публикацию пресс-релиза OFAC США, объявившего о введении новых санкций против компании, и выросли более чем на 5%, достигнув ₽620 за бумагу, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Kremlin.ru
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