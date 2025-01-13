СМИ: В «Газпроме» готовятся массовые увольнения

Центральный аппарат «Газпрома» планируют сократить почти в два раза, сообщил портал 47news со ссылкой на письмо от зампредседателя правления корпорации Елены Илюхиной.

По данным портала, готовится увольнение более полутора тысяч человек, чей зарплатный фонд вместе с оставшимися составляет 50 млрд. Так, число сотрудников центрального аппарата хотят сократить с 4100 до 2500 человек.