«Сумеют проскочить»: Киргизия не прекратит торговлю с Россией из-за санкций ЕС
Россия не лишится полностью каких-либо товаров из-за санкций, в первую очередь благодаря Китаю, сказал НСН Максим Вилисов.
Киргизия не перестанет торговать с Россией из-за европейских санкций, поскольку ей невыгодно терять такой важный рынок: она попытается проскочить между коммерческой выгодой и санкционными рисками. Об этом НСН заявил научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам РАН Максим Вилисов.
Европейский союз впервые применил механизм противодействия обходу санкций в отношении третьей страны, запретив поставки в Киргизию ряда станков, в том числе с числовым программным управлением (ЧПУ), и коммуникационного оборудования, говорится в сообщении ЕС. По мнению Вилисова, Киргизия продолжит торговлю с Россией, однако впредь будет действовать осторожнее.
«Думаю, Киргизия ужмется ровно настолько, чтобы проскочить между коммерческой выгодой и рисками, которые создает Евросоюз. Других торговых партнеров, которые могли бы адекватно заменить Россию, у стран Центральной Азии, по крайней мере, у тех, которые входят в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), сейчас нет, и вряд ли они быстро появятся. Такая интенсивная торговля в данном случае безальтернативна, приносит определенную выгоду предпринимателям и бюджету, значит, они будут этим заниматься. Возможности адаптации к санкциям Евросоюза есть, потому что в современной глобальной экономике всегда есть возможность усложнять логистику, усложнять договорные схемы. Эта ситуация характерна не только для Центральной Азии. Известно, что и европейские страны, и европейские компании тоже извлекают выгоду, в том числе из европейских же санкций, например, судовладельцы Мальты и Греции, которые оказывают услуги по перевозке российской нефти. Бизнес есть бизнес, он будет адаптироваться», — сказал Вилисов.
Собеседник НСН добавил, что в любом случае Россия не останется без поставок аналогичных товаров из Китая, однако ограничения однозначно скажутся на ценах.
«Думаю, что мы не можем полностью лишиться ничего, потому что, во-первых, все, что производится в мире, может быть произведено в Китае. Это единственная промышленная экономика, которая имеет все современные отрасли промышленности и производства. Китайская продукция может отличаться по качеству, по каким-то потребительским характеристикам, но абсолютно потерять те или иные виды товаров Россия не может. Во-вторых, в условиях современной глобальной экономики полностью проконтролировать торговые ограничения практически невозможно. В этих условиях санкций против целых стран и регионов мир живет уже достаточно давно. Есть пример Ирана, который десятилетиями находится под санкциями, тем не менее, мы видим, что он успешно развивает определенные направления. Россия не изолирована ни в экономическом, ни в дипломатическом плане. Хотя ограничения будут отражаться на ценах, которые, безусловно, вырастут», — подытожил он.
Ранее научный руководитель центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович заявил, что новые таможенные начисления затронут товары люксового сегмента из «недружественных стран», которые сегодня ввозятся через страны ЕАЭС.
