Киргизия не перестанет торговать с Россией из-за европейских санкций, поскольку ей невыгодно терять такой важный рынок: она попытается проскочить между коммерческой выгодой и санкционными рисками. Об этом НСН заявил научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам РАН Максим Вилисов.

Европейский союз впервые применил механизм противодействия обходу санкций в отношении третьей страны, запретив поставки в Киргизию ряда станков, в том числе с числовым программным управлением (ЧПУ), и коммуникационного оборудования, говорится в сообщении ЕС. По мнению Вилисова, Киргизия продолжит торговлю с Россией, однако впредь будет действовать осторожнее.