Визовый центр Японии ужесточил проверки документов туристов из РФ

Визовый центр Японии ужесточил приём и проверку документов туристов из РФ. Об этом заявили в Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что процедура стала «излишне забюрократизированной», документы проверяют более скурпулёзно, что «создаёт дополнительные сложности для туроператоров».

В АТОР указали, что если раньше заявителю сообщали обо всех выявленных ошибках сразу, то теперь их приходится исправлять постепенно.

«По свидетельствам участников опроса, внесение изменений превращается в многоэтапный «пинг-понг», - подчеркнули в Ассоциации.

Ранее в МИД Таиланда заявили, что срок безвизового пребывания иностранных туристов на территории страны будет сокращён с 60 до 30 дней, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

