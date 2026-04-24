В Госдуме назвали неправильным желание США заменить Иран на Италию на ЧМ-2026

Желание заменить Иран на Италию на предстоящем чемпионате мира по футболу будет неправильным и несправедливым решением. Об этом NEWS.ru заявила депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

Как пишет RT, с предложением произвести замену сборных выступил спецпосланник президента США по глобальному сотрудничеству Паоло Замполли.

По мнению Журовой, Вашингтону следует соблюдать спортивный принцип, добавив, что Тегеран «не отказывался от поездки на чемпионат мира».

«Спортсмены не виноваты в сложившейся ситуации. США всегда продвигали права человека, выступают за демократию, поэтому они не должны так поступать», — заключила депутат.

Ранее иранский министр спорта Ахмад Доньямали заявил, что сборная страны по футболу не будет участвовать в чемпионате мира 2026 года, который пройдёт в Мексике, Канаде и США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

