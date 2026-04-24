Центробанк РФ снизил ключевую ставку до 14,5%

В пресс-службе регулятора отметили, что «динамика внутреннего спроса приблизилась к возможностям расширения предложения товаров и услуг». При этом неопределенность со стороны внешних условий и параметров бюджетной политики сохраняется.

«Целесообразность дальнейшего снижения... будет зависеть от устойчивости замедления инфляции... а также от оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий», - говорится в сообщении.

Следующее заседание по ключевой ставке запланировано на 19 июня.

Ранее кандидат экономических наук Николай Головецкий заявил, что снижение ключевой ставки, вероятнее всего, никак не отразится на курсе рубля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

