ВС РФ за неделю нанесли шесть групповых ударов по целям на Украине
Российские войска за период с 18 по 24 апреля нанесли по целям на Украине шесть групповых ударов. Об этом со ссылкой на данные Минобороны РФ сообщает RT.
В ведомстве указали, что в результате были поражены предприятия украинского ВПК и военные аэродромы, используемые в интересах ВСУ объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры.
Кроме того, удары были нанесены по местам сборки и хранения ударных беспилотников, а также пунктам временной дислокации личного состава украинской армии и иностранных наёмников.
Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что на взятие под контроль Краматорска и Славянска российской армии может потребоваться около двух месяцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- ВС РФ за неделю нанесли шесть групповых ударов по целям на Украине
