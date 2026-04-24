ВС РФ за неделю нанесли шесть групповых ударов по целям на Украине

Российские войска за период с 18 по 24 апреля нанесли по целям на Украине шесть групповых ударов. Об этом со ссылкой на данные Минобороны РФ сообщает RT.

В пяти регионах России уничтожили десять украинских БПЛА

В ведомстве указали, что в результате были поражены предприятия украинского ВПК и военные аэродромы, используемые в интересах ВСУ объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры.

Кроме того, удары были нанесены по местам сборки и хранения ударных беспилотников, а также пунктам временной дислокации личного состава украинской армии и иностранных наёмников.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что на взятие под контроль Краматорска и Славянска российской армии может потребоваться около двух месяцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Минобороны РФСпецоперацияВСУУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры