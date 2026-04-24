Собрать собственный игровой ПК обойдется минимум в 200 тысяч рублей, тогда как разовый поход в компьютерный клуб вместе с друзьями на несколько часов выйдет в 300-600 рублей. Об этом НСН рассказал руководитель пиар-службы и медиакоммуникаций Geltek Cyber Team Михаил Пименов.

Общая выручка компьютерных клубов в России за первый квартал выросла на 26%, число открытых площадок — на 25%, подсчитали в Ассоциации развития киберспортивной инфраструктуры, пишет «Коммерсант». Пименов раскрыл, что на рост популярности среди населения подобных клубов влияют сразу три фактора.

«Во-первых, растут цены на комплектующие для ПК. Это касается и видеокарт, и других комплектующих. Сейчас собрать свой игровой ПК, который будет на максимальных настройках тянуть все новинки, стоит примерно €3000 или больше 200 тысяч рублей. Это сильно невыгоднее, чем регулярно посещать компьютерный клуб даже в течение года. Во-вторых, это социальная история, потому что есть возможность играть с друзьями, проводить так свой досуг. Ну и в-третьих – это рост киберспортивной аудитории. Если в крупных городах точек уже довольно много, то по регионам по-прежнему продолжается открытие. Там еще есть поле, куда можно зайти», - подытожил он.