Вечеринка за 300: Почему молодежь «зависает» в компьютерных клубах
Михаил Пименов раскрыл НСН, что если самому собирать игровой компьютер, нужно будет не только выложить около €3000, но еще и докупать игры.
Собрать собственный игровой ПК обойдется минимум в 200 тысяч рублей, тогда как разовый поход в компьютерный клуб вместе с друзьями на несколько часов выйдет в 300-600 рублей. Об этом НСН рассказал руководитель пиар-службы и медиакоммуникаций Geltek Cyber Team Михаил Пименов.
Общая выручка компьютерных клубов в России за первый квартал выросла на 26%, число открытых площадок — на 25%, подсчитали в Ассоциации развития киберспортивной инфраструктуры, пишет «Коммерсант». Пименов раскрыл, что на рост популярности среди населения подобных клубов влияют сразу три фактора.
«Во-первых, растут цены на комплектующие для ПК. Это касается и видеокарт, и других комплектующих. Сейчас собрать свой игровой ПК, который будет на максимальных настройках тянуть все новинки, стоит примерно €3000 или больше 200 тысяч рублей. Это сильно невыгоднее, чем регулярно посещать компьютерный клуб даже в течение года. Во-вторых, это социальная история, потому что есть возможность играть с друзьями, проводить так свой досуг. Ну и в-третьих – это рост киберспортивной аудитории. Если в крупных городах точек уже довольно много, то по регионам по-прежнему продолжается открытие. Там еще есть поле, куда можно зайти», - подытожил он.
Также Пименов раскрыл, во сколько обойдется разовый поход в компьютерный клуб, а также рассказал, кто является основной аудиторией таких заведений.
«В среднем несколько часов в клубе можно спокойно уложить рублей в 300. Таким образом, если считать, что один поход в клуб обойдется примерно в 600-1500 рублей со всеми вип-историями, то в год это выходит примерно 54 тысячи рублей. Это значительно дешевле, чем собирать свой ПК, так как все равно к нему придется покупать игры, а в компьютерном клубе уже все установлено. По большей части ходит молодежь: люди, как правило, до 25 лет, студенты, школьники», - подытожил он.
Ранее Пименов раскрыл НСН, что ограничения связи в РФ сужают возможности пользователей видеоигр подключаться к российским и зарубежным продуктам, а также платить за них.
