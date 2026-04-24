Сокурову не вручили спецприз ММКФ
Режиссер Александр Сокуров заявил, что не знает причин, по которым ему не вручили специальный приз Московского международного кинофестиваля, сообщает издание «Подъем».
Ранее кинорежиссер получил приглашение на церемонию закрытия фестиваля от президента ММКФ Никиты Михалкова. В рамках церемонии Сокурову должны были вручить награду «За вклад в мировой кинематограф», однако этого не произошло.
«Ну, сначала решили, потом передумали. Это же так для нас привычно, на самом деле. Просто я не очень взволнован этой ситуацией, честно говоря. Мало ли что бывает», - сказал режиссер.
Сокуров отметил, что кинематографисты снимают кино не ради наград. Однако заявил, что отсутствие объяснений причин, по которым ему не вручили спецприз ММКФ, - «невежливо».
В рамках программы ММКФ представили пятичасовую картину режиссера «Записная книжка режиссера». Ранее его фильмы несколько лет официально не показывали в России без объяснения причин, напоминает «Радиоточка НСН».
