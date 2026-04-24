Сокурову не вручили спецприз ММКФ

Ранее кинорежиссер получил приглашение на церемонию закрытия фестиваля от президента ММКФ Никиты Михалкова. В рамках церемонии Сокурову должны были вручить награду «За вклад в мировой кинематограф», однако этого не произошло.

«Ну, сначала решили, потом передумали. Это же так для нас привычно, на самом деле. Просто я не очень взволнован этой ситуацией, честно говоря. Мало ли что бывает», - сказал режиссер.

Сокуров отметил, что кинематографисты снимают кино не ради наград. Однако заявил, что отсутствие объяснений причин, по которым ему не вручили спецприз ММКФ, - «невежливо».

В рамках программы ММКФ представили пятичасовую картину режиссера «Записная книжка режиссера». Ранее его фильмы несколько лет официально не показывали в России без объяснения причин, напоминает «Радиоточка НСН».

