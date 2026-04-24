В РСТ заявили о стагнации спроса на путешествия на майские праздники

Стагнацию спроса на путешествия в период майских праздников фиксируют многие туроператоры. Об этом NEWS.ru заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

«Только с охраной»: Туристам из России назвали самые опасные города мира

По его словам, речь идёт о падении спроса на 4%, однако ситуация сильно отличается в зависимости от региона.

«Юг России, Москва, Санкт-Петербург по числу бронирований растут и в этом году», — подчеркнул он.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин заявил «Радиоточке НСН», что россияне любят отдых в санаториях.

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
