Судно для постройки «Северного потока - 2» вышло в Балтийское море

Судно снабжения «Иван Сидоренко», используемое для подачи труб при достройке газопровода «Северный поток - 2», покинуло порт Калининграда и вышла в Балтийское море. Данные о движении судна появились на портале MarineTraffic.

Сейчас в Балтийском море стоят судно-трубоукладчик «Академик Черский» и суда снабжения «Умка” и “Финвал», а также судно обеспечения «Балтийский исследователь».