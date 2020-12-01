Судно для постройки «Северного потока - 2» вышло в Балтийское море
Судно снабжения «Иван Сидоренко», используемое для подачи труб при достройке газопровода «Северный поток - 2», покинуло порт Калининграда и вышла в Балтийское море. Данные о движении судна появились на портале MarineTraffic.
Сейчас в Балтийском море стоят судно-трубоукладчик «Академик Черский» и суда снабжения «Умка” и “Финвал», а также судно обеспечения «Балтийский исследователь».
Ранее оператор строительства газопровода Nord Stream 2 заявил, что строительство будет продолжено в декабре после годичной паузы. Оставшиеся 75 километров газопровода должны пройти через территории Германии и Дании.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,3 млн+26 402 / сут.
Умерли
40 464+569 / сут.
Выздоровели
1,8 млн+24 763 / сут.
- Две больницы в Новосибирске проверят после отказа принять пациента с COVID-19
- Алиев: Россия и Турция одобрили коридор между Азербайджаном и Нахичеванью
- Прокуратура Приморья нашла нарушения в ликвидации последствий ледяного шторма
- В России за сутки появилось 26402 новых COVID-заражённых
- Хэмилтон заразился CODVID-19 и пропустит Гран-при «Формулы-1»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru