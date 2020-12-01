Судно для постройки «Северного потока - 2» вышло в Балтийское море

Судно снабжения «Иван Сидоренко», используемое для подачи труб при достройке газопровода «Северный поток - 2», покинуло порт Калининграда и вышла в Балтийское море. Данные о движении судна появились на портале MarineTraffic.

Сейчас в Балтийском море стоят судно-трубоукладчик «Академик Черский» и суда снабжения «Умка” и “Финвал», а также судно обеспечения «Балтийский исследователь».

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Ранее оператор строительства газопровода Nord Stream 2 заявил, что строительство будет продолжено в декабре после годичной паузы. Оставшиеся 75 километров газопровода должны пройти через территории Германии и Дании.



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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ГазпромБалтийское МореСеверный Поток-2
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