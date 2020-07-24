Суд ВТО принял сторону России в споре с ЕС
Арбитры Всемирной торговой организации встали на сторону России в споре с Евросоюзом по методике антидемпинговых мер. По мнению Москвы, ЕС нарушает правила ВТО применяемыми принципами определения цены в антидемпинговых расследованиях.
«Мы рекомендуем Евросоюзу привести свои меры в соответствие с принятыми обязательствами в рамках соответствующего соглашения», - решил суд.
Глава Минэкономиразвития Максим Решетников заявил, что благодаря этому решению остановится дискриминация российских производителей.
«Это позволит существенно улучшить условия доступа российских товаров на рынок ЕС, устранив историческую дискриминацию российских производителей при проведении антидемпинговых расследований», - сказал министр.
Этот спор длится с 2015 года. Москва выступила против методики, при которой стоимость товаров рассчитывалась, основываясь на европейских, а не российских ценах на энергоресурсы. Иск был подан из-за отмены пошлин на импорт украинских сварных труб и, напротив, введения их для российских, белорусских и китайских производителей.
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