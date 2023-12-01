Суд в Москве отклонил заявление о банкротстве банка Credit Suisse
Суд в Москве отклонил заявление банка «Зенит» о банкротстве швейцарского банка Credit Suisse, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Суд прекратил производство по делу о банкротстве. Это было первое дело о банкротстве иностранного банка, инициированное в российском суде, детали решения не приводятся.
В картотеке дел Арбитражного суда Москвы утром 27 ноября появилось заявление о банкротстве СПБ Биржи. После этого акции компании на Мосбирже упали почти на 35%. Банк России пока не получал жалобы от клиентов из-за ситуации вокруг СПб-биржи, сообщил глава службы ЦБ по защите прав потребителей и обеспечению финансовых услуг Михаил Мамута, передает ТАСС. Он отметил, что биржа не подавала никаких заявлений о банкротстве, предстоит разобраться с тем, кто это сделал. Вероятно, речь идет о попытке заработать, что в данном случае близко к преступлению и мошенничеству, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru