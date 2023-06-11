В США предсказали массовое банкротство банков

Причиной предстоящих банкротств названа задолженность кредитных организаций по объектам коммерческой недвижимости на $1,5 триллиона. Стоимость офисных и торговых объектов может упасть на 40%, сообщило агентство.

По мнению экспертов, главная проблема заключается в растущих процентных ставках, что сделало многие объекты недвижимости менее ценными на внутреннем рынке США.

Генеральный директор Bank of America Брайан Мойнихана предупредил о скором наступлении рецессии в США. Он полагает, что безработица в стране вырастет до 4%, передает «Радиоточка НСН».

