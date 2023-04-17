Строительство многофункционального комплекса «Бауманки» завершится до конца года

Монолитные работы при строительстве двух корпусов будущего Многофункционального комплекса для студентов МГТУ имени Н.Э. Баумана завершены. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что строители уже начали благоустраивать прилегающую территорию. По словам Бочкарева, закончить основные строительно-монтажные работы планируется уже в конце 2023 года.