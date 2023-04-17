Строительство многофункционального комплекса «Бауманки» завершится до конца года

Монолитные работы при строительстве двух корпусов будущего Многофункционального комплекса для студентов МГТУ имени Н.Э. Баумана завершены. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что строители уже начали благоустраивать прилегающую территорию. По словам Бочкарева, закончить основные строительно-монтажные работы планируется уже в конце 2023 года.

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В свою очередь руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов сообщил, что в Многофункциональном комплексе будут размещены, в частности, залы самоподготовки, зоны неформального общения и коворкинги. Он отметил, что реализация комплекса поможет сосредоточить всю студенческую жизнь в одной точке.

Так, на территории МГТУ имени Баумана появится уникальный образовательный кластер. Общая площадь новых корпусов будет составлять порядка 170 тысяч «квадратов». О важности создания университетских кластеров рассказал и декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко. По его словам, за счет агломерационного эффекта концентрация всех активностей в одном месте сократит затраты студента на перемещение, а также сделает пребывание в университете комфортнее.

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ФОТО: stroi.mos.ru
ТЕГИ:МоскваСтроительство

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