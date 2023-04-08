Собянин рассказал о развитии социальной инфраструктуры районов юга Москвы
Социальную инфраструктуру развивают в районах на юге Москвы. В новых жилых кварталах и уже сложившихся районах будут построены школы, детские сады и поликлиники, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Градоначальник рассказал об окончании строительства школы на 900 учеников в районе Москворечье-Сабурово. В Даниловском районе столицы в 2025 году планируют построить детский сад на 270 мест. В районе Нагатино-Садовники в марте началось строительство детского сада на 200 мест. Завершить строительство планируют в 2025 году.
По словам главы столицы, три поликлиники достроят до конца года. Одну поликлинику на 750 посетителей построят на территории бывшего ЗИЛа. Детскую поликлинику с травмпунктом уже достраивают в районе Бирюлево Восточное. Детско-взрослая поликлиника на 320 пациентов расположится в районе Бирюлево Восточное.
Ранее член комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Константин Крохин заявил «Радиоточке НСН», что гарантии застройщиков по капитальному ремонту домов являются фикцией.
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+8 955 / сут.
Умерли
398 тыс.+37 / сут.
Выздоровели
22,1 млн+9 956 / сут.
- «Спартак» и «Динамо» сыграли 3:3 в московском дерби
- Захарова осудила Запад за лицемерие из-за гибели военкора Татарского
- Российские бойцы захватили опорный пункт на Кременском участке фронта
- Обвиняемая в теракте в кафе Петербурга сотрудничает со следствием
- СМИ: разведка РФ могла получить опасную для ВСУ информацию из-за утечки данных
- США могут отправить своих военных на Тайвань в случае китайской агрессии
- Двое подростков подорвались на снаряде времен ВОВ под Белгородом
- Разведчик ВС США назвал число погибших и пропавших без вести военных ВСУ
- Власти Севастополя объяснили громкие звуки в городе
- Украинские танки будут ремонтировать в Польше
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru