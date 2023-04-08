Собянин рассказал о развитии социальной инфраструктуры районов юга Москвы

Градоначальник рассказал об окончании строительства школы на 900 учеников в районе Москворечье-Сабурово. В Даниловском районе столицы в 2025 году планируют построить детский сад на 270 мест. В районе Нагатино-Садовники в марте началось строительство детского сада на 200 мест. Завершить строительство планируют в 2025 году.



По словам главы столицы, три поликлиники достроят до конца года. Одну поликлинику на 750 посетителей построят на территории бывшего ЗИЛа. Детскую поликлинику с травмпунктом уже достраивают в районе Бирюлево Восточное. Детско-взрослая поликлиника на 320 пациентов расположится в районе Бирюлево Восточное.

Ранее член комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Константин Крохин заявил «Радиоточке НСН», что гарантии застройщиков по капитальному ремонту домов являются фикцией.

