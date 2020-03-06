Строительная компания похитила 3 млрд рублей при выполнении оборонного заказа

По данным следствия, 3 млрд бюджетных средств были похищены Бабаевым, Лободой и другими неустановленными лицами в период 2015—2019 годов при исполнении 11 договоров в рамках оборонно-промышленного заказа.

Эти средства выводились на счета аффилированных юридических лиц при заключении фиктивных контрактов, сообщает телеканал «360».

Договорные обязательства компанией «Строй Групп» не выполнены, сроки реализации проектов сорваны.

Бизнесмены взяты под стражу.

Ранее Министерство финансов РФ выступило с предложением конфисковывать незаконно выведенную из страны валюту. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Сейчас идет общественное обсуждение инициативы.

