Строительная компания похитила 3 млрд рублей при выполнении оборонного заказа
Генеральный директор строительной компании «Строй Групп» Павел Бабаев и его советник Константин Лобода подозреваются в хищении около 3 млрд рублей при выполнении оборонного заказа. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
Обвинение предъявлено по статье о мошенничестве, передает RT.
По данным следствия, 3 млрд бюджетных средств были похищены Бабаевым, Лободой и другими неустановленными лицами в период 2015—2019 годов при исполнении 11 договоров в рамках оборонно-промышленного заказа.
Эти средства выводились на счета аффилированных юридических лиц при заключении фиктивных контрактов, сообщает телеканал «360».
Договорные обязательства компанией «Строй Групп» не выполнены, сроки реализации проектов сорваны.
Бизнесмены взяты под стражу.
Ранее Министерство финансов РФ выступило с предложением конфисковывать незаконно выведенную из страны валюту. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Сейчас идет общественное обсуждение инициативы.
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