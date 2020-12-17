Евросоюз на полгода продлил экономические санкции против России
Евросоюз продлил экономические санкции против России ещё на полгода, сообщает пресс-служба Совета ЕС.
Согласно ранее принятым решениям санкции против России действовали до 31 января 2021 года. Совет ЕС принял решение продлить данные ограничительные меры в отношении отдельных секторов российской экономики до 31 июля 2021 года.
Продление санкций на полгода согласовали постоянные представители 27 стран - членов Евросоюза.
Санкции в отношении России Евросоюз ввёл в 2014 году в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с РФ. В результат приостановились переговоры о безвизовом режиме и новых соглашениях о сотрудничестве, должностным лицам из России запретили въезд в страны ЕС, заморозили их активы.
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