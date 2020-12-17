Евросоюз на полгода продлил экономические санкции против России

Евросоюз продлил экономические санкции против России ещё на полгода, сообщает пресс-служба Совета ЕС.

Согласно ранее принятым решениям санкции против России действовали до 31 января 2021 года. Совет ЕС принял решение продлить данные ограничительные меры в отношении отдельных секторов российской экономики до 31 июля 2021 года.

Продление санкций на полгода согласовали постоянные представители 27 стран - членов Евросоюза.

Санкции в отношении России Евросоюз ввёл в 2014 году в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с РФ. В результат приостановились переговоры о безвизовом режиме и новых соглашениях о сотрудничестве, должностным лицам из России запретили въезд в страны ЕС, заморозили их активы.