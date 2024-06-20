«Будет как с Индией?» Куда Россия потратит донги от продажи нефти Вьетнаму

Президенты России и Вьетнама Владимир Путин и То Лам ранее приняли заявление о стратегическом партнерстве и подписали более 10 документов. В частности, страны намерены перейти на нацвалюты при расчетах. По словам Пикина, это укрепит отношения государств, однако возможен ряд сложностей.

«Переход на нацвалюты позволяет избежать давления вторичных санкций и укрепить торговые отношения со странами. Как правило, национальные валюты позволяют минимизировать дисконты, поскольку уходит валютный риск, что для нас хорошо. Во Вьетнам мы продаем нефть и нефтепродукты, теоретически это направление будет только развиваться, поскольку потребление Вьетнама растет. Однако вопрос в том, что делать с национальной валютой – не уверен, что мы сможем симметрично получить на сумму от продажи нефти то же количество товаров и услуг, поскольку во Вьетнаме покупаем немного. Важно, чтобы не было таких проблем, как с Индией, когда наторговали на огромное количество рупий, а что с ними делать – непонятно», - сказал он.