«Будет как с Индией?» Куда Россия потратит донги от продажи нефти Вьетнаму

Переход на национальные валюты в торговле с Вьетнамом снизит риски и минимизирует дисконты при продаже нефти, сказал НСН директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

После перехода расчетов в торговле со Вьетнамом на национальные валюты в России останутся неизрасходованные донги, так как Москва не закупает у Вьетнама столько же, сколько продает, сказал в интервью НСН директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

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Президенты России и Вьетнама Владимир Путин и То Лам ранее приняли заявление о стратегическом партнерстве и подписали более 10 документов. В частности, страны намерены перейти на нацвалюты при расчетах. По словам Пикина, это укрепит отношения государств, однако возможен ряд сложностей.

«Переход на нацвалюты позволяет избежать давления вторичных санкций и укрепить торговые отношения со странами. Как правило, национальные валюты позволяют минимизировать дисконты, поскольку уходит валютный риск, что для нас хорошо. Во Вьетнам мы продаем нефть и нефтепродукты, теоретически это направление будет только развиваться, поскольку потребление Вьетнама растет. Однако вопрос в том, что делать с национальной валютой – не уверен, что мы сможем симметрично получить на сумму от продажи нефти то же количество товаров и услуг, поскольку во Вьетнаме покупаем немного. Важно, чтобы не было таких проблем, как с Индией, когда наторговали на огромное количество рупий, а что с ними делать – непонятно», - сказал он.

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В свою очередь, глава Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич заявил, что Россия сможет использовать вьетнамский донг для расчета с рядом стран.

«С Вьетнамом у нас широкий спектр сотрудничества. Помимо продажи нефти активно ведется сотрудничество в освоении мирного атома. В прошлом году во Вьетнаме произвели порядка 150 тысяч автомобилей «Газель». В плане товарооборота в 2023 году порядка 40% было оплачено в национальных валютах. Вьетнам важен для нас как геополитический и стратегический партнер. Мы рассматриваем его как хаб для торговли со странами Азии и другими государствами. Думаю, сможем применить вьетнамские донги в этой торговле», - заключил он.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия готова наладить прямые поставки углеводородов на постоянной основе во Вьетнам, в том числе и сжиженного природного газа. Он также подтвердил заинтересованность Москвы в новых проектах, в частности, участии в модернизации вьетнамских гидроэлектростанций, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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