Майли Сайрус побила женский антирекорд в Billboard

В частности, последняя пластинка Сайрус «Bass Persuades» после лидерства в течение первой недели, на следующей оказалась на 157-м месте. Предыдущий антирекорд принадлежал Селин Дион, чья работа 2019 года «Courage» за неделю упала с первого места на 111-ю строчку.

Абсолютным антирекордсменом по падению с вершины чартя является группа Bon Jovi. Их логнплей «This House Is Not For Sale», вышедший в 2016 году, с первого места в Billboard 200 свалился сразу на 169-ю позицию.

Ранее россиянка по имени Ксения рассказала, что Майли Сайрус отобрала у неё никнейм miley в соцсети X, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

