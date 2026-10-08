Майли Сайрус побила женский антирекорд в Billboard
Американская певица Майли Сайрус побила женский антирекорд в Billboard 200. Речь идёт о падении альбома с первой строчки чарта за пределы ТОП-100.
В частности, последняя пластинка Сайрус «Bass Persuades» после лидерства в течение первой недели, на следующей оказалась на 157-м месте. Предыдущий антирекорд принадлежал Селин Дион, чья работа 2019 года «Courage» за неделю упала с первого места на 111-ю строчку.
Абсолютным антирекордсменом по падению с вершины чартя является группа Bon Jovi. Их логнплей «This House Is Not For Sale», вышедший в 2016 году, с первого места в Billboard 200 свалился сразу на 169-ю позицию.
Ранее россиянка по имени Ксения рассказала, что Майли Сайрус отобрала у неё никнейм miley в соцсети X, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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