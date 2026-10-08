Мосбиржа планирует предоставить возможность торговать криптовалютой

Московская биржа планирует предоставить возможность торговать криптовалютой в рамках нового законодательства. Как пишет RT, об этом заявил старший управляющий директор Мосбиржи Борис Блохин.

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По его словам, в настоящее время ведётся активное тестирование торгов криптовалютами, которое продлится вплоть до запуска, запланированного на 1 декабря.

«Мы используем инфраструктуру фондового рынка, на которой будут торговаться цифровые активы. Поэтому никакого дополнительного включения в реестры от биржи не требуется», - добавил он.

Ранее глава наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов анонсировал запуск курса биткоина к рублю, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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