«Нефтяная хитрость». Эксперт объяснил уступку ОПЕК+ для ОАЭ

Договоренность ОАЭ со странами ОПЕК+ об увеличении квот этой страны на добычу нефти не является серьезной победой Абу-Даби и не приведет к резким скачкам цен на нефть, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» член комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК Торгово-промышленной палаты РФ Рустам Танкаев.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что ОАЭ и страны ОПЕК+ достигли предварительного соглашения по поводу квот на добычу, по условиям которого Абу-Даби сможет увеличить производство нефти.