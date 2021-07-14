«Нефтяная хитрость». Эксперт объяснил уступку ОПЕК+ для ОАЭ
ОАЭ добились изменения условий, которые и так никто, кроме России, не соблюдает, сказал НСН Рустам Танкаев.
Договоренность ОАЭ со странами ОПЕК+ об увеличении квот этой страны на добычу нефти не является серьезной победой Абу-Даби и не приведет к резким скачкам цен на нефть, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» член комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК Торгово-промышленной палаты РФ Рустам Танкаев.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что ОАЭ и страны ОПЕК+ достигли предварительного соглашения по поводу квот на добычу, по условиям которого Абу-Даби сможет увеличить производство нефти.
«Когда на рынке относительно спокойная ситуация и спрос превышает предложение, традиционно еще с момента создания ОПЕК никто квот не соблюдает. Квоты соблюдают только при острой ситуации на рынке. Об этом гласно никто не говорит, но если посмотреть статистику за последние 80 лет, то это становится совершенно очевидно. Конечно, идут споры, базу для установления квот все пытаются увеличить, но считать это какой-то серьезной победой я бы не стал. Потому что, если внимательно присмотреться, сейчас, когда цены выше $70 за баррель, к соблюдению квот участники соглашения ОПЕК+ относятся очень мягко. Есть страны, которые более серьезно относятся к этому соглашению, такие как Россия. А есть страны вроде Ирака, которые вообще почти не обращают на него внимания. Эта хитрость известна всем специалистам, но обсуждать ее не принято», - сказал Танкаев.
По его мнению, достигнутые договоренности не приведут к существенным изменениям цен на нефть.
«То, что мы видим сейчас, это цены, свидетельствующие о превышении спроса над предложением. На самом деле, в мире не только в странах ОПЕК+, но и в США с Канадой реагируют на цены очень остро. Это связано с тем, что они производят большое количество жидких углеводородов, себестоимость которых очень высока. Есть механизм регуляции рынка, и при тех ценах, что мы сейчас видим, объемы производства дорогих жидких углеводородов достаточно быстро растут. Резкие скачки (цен на нефть из-за решения по ОАЭ – прим. НСН) маловероятны, потому что действуют мощные компенсационные механизмы», - отметил представитель ТПП.
Танкаев также сообщил, что отношения внутри ОПЕК+ сложные, поэтому эффект от достигнутых договоренностей на консенсус внутри организации будет «политический».
«Это вопрос не инженерный, а политический. Отношения внутри ОПЕК+ достаточно сложные. Там единственной цементирующей силой является Россия, остальные тянут одеяло на себя», - заключил собеседник НСН.
Ранее директор Института проблем глобализации Михаил Делягин сказал «Радиоточке НСН», что россияне ничего не получат от высоких цен на нефть, поскольку прибыль от продажи российской нефти будет традиционно заморожена в федеральном бюджете.
В состав Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) входят 13 стран - Алжир, Ангола, Конго, Экваториальная Гвинея, Габон, Иран, Ирак, Кувейт, Ливия, Нигерия, Саудовская Аравия, ОАЭ и Венесуэла.
В «картель» ОПЕК+ входят 10 стран - Россия, Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзия, Мексика, Оман, Судан и Южный Судан.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,9 млн+23 827 / сут.
Умерли
145 тыс.+786 / сут.
Выздоровели
5,3 млн+21 269 / сут.
- В Белом доме рассказали о переговорах с Россией по стратегической стабильности
- В ВОЗ заявили о начале третьей волны пандемии коронавируса в мире
- На Украине рассказали, как НАТО поможет стране «вернуть» Крым
- Компания S7 рассматривает возможность открытия перелетов в Чехию и Францию
- Мезенцев: Переговоры Путина и Лукашенко не следует трактовать как ответ на санкции
- Столичная прокуратура обжалует приговор блогеру Эдварду Билу
- Более 320 видов российского вооружения проверили в рамках операции в Сирии
- Полицейский погиб после падения с эстакады ТТК в Москве
- Microsoft представила облачную версию Windows
- В Минэкономразвития оценили потери российского экспорта от углеродного налога в ЕС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru