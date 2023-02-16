Страны G7 намерены ввести 24 февраля новый пакет санкций против России

Она отметила, что ограничения затронут и те сферы, в которых ранее уже были введены санкции. В частности, указала Нуланд, меры коснутся российского военно-промышленного комплекса (ВПК), а также поставок высокотехнологичного оборудования.

Ранее журналист Эдвард Штайнер в статье для издания Die Welt заявил, что экономические санкции не смогли навредить российской экономике, несмотря на прогнозы аналитиков Запада. Он отметил, что с начала специальной военной операции Россия хорошо заработала на экспорте, а слаженная работа руководства помогла добиться укрепления рубля. По словам Штайнера, в страну увеличился приток не только повседневных товаров, но и высоких технологий, сообщает НСН.

