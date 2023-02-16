Страны G7 намерены ввести 24 февраля новый пакет санкций против России
Соединенные Штаты и их партнеры по G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония) планируют 24 февраля ввести новый пакет антироссийских санкций. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заместителя госсекретаря Викторию Нуланд.
Она отметила, что ограничения затронут и те сферы, в которых ранее уже были введены санкции. В частности, указала Нуланд, меры коснутся российского военно-промышленного комплекса (ВПК), а также поставок высокотехнологичного оборудования.
Ранее журналист Эдвард Штайнер в статье для издания Die Welt заявил, что экономические санкции не смогли навредить российской экономике, несмотря на прогнозы аналитиков Запада. Он отметил, что с начала специальной военной операции Россия хорошо заработала на экспорте, а слаженная работа руководства помогла добиться укрепления рубля. По словам Штайнера, в страну увеличился приток не только повседневных товаров, но и высоких технологий, сообщает НСН.
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