Страны G7 намерены ввести 24 февраля новый пакет санкций против России

Соединенные Штаты и их партнеры по G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония) планируют 24 февраля ввести новый пакет антироссийских санкций. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заместителя госсекретаря Викторию Нуланд.

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Она отметила, что ограничения затронут и те сферы, в которых ранее уже были введены санкции. В частности, указала Нуланд, меры коснутся российского военно-промышленного комплекса (ВПК), а также поставок высокотехнологичного оборудования.

Ранее журналист Эдвард Штайнер в статье для издания Die Welt заявил, что экономические санкции не смогли навредить российской экономике, несмотря на прогнозы аналитиков Запада. Он отметил, что с начала специальной военной операции Россия хорошо заработала на экспорте, а слаженная работа руководства помогла добиться укрепления рубля. По словам Штайнера, в страну увеличился приток не только повседневных товаров, но и высоких технологий, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Руссак
ТЕГИ:РоссияСШАСанкции
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