Министр финансов Швеции: ЕС не знает, как санкции влияют на Россию

Министр финансов Швеции Элизабет Свантессон заявила, что Евросоюз не знает точно, какое влияние оказывают санкции на российскую экономику, сообщает Ruptly.

По ее словам, антироссийские санкции имеют эффект, но сейчас нельзя оценить, какой именно.

«350 миллионов евро в сутки»: Сенатор Климов оценил потери Евросоюза из-за санкций

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что глава Еврокомиссии, бывшей профессией которой была гинекология, Урсула фон дер Ляйен разглядела не тот орган во время подсчета убытков России от западных санкций.

До этого Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия предлагает новый пакет санкций в отношении России на 11 миллиардов евро. По ее словам, он касается новых торговых ограничений, а также расширит ограничения на запрет экспорта в Россию технологий.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ШвецияСанкции Против РоссииЕвросоюз
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры