Страны ЕС и G7 пока не договорились об изменении потолка цен на российскую нефть

По его словам, на сегодняшний день все еще нет необходимого большинства, чтобы изменить потолок цен.

Ранее помощница главы американского Минфина Элизабет Розенберг заявила, что страны Группы семи в марте намерены пересмотреть уровень потолка цен на российское сырье. По данным СМИ, Польша, Эстония и Литва предлагают снизить лимит с $60 до $51,45 за баррель, сообщает НСН.

