СМИ: США не хотят пересматривать потолок цен на российскую нефть
США не хотят пересматривать потолок цен на поставки нефти из России. Об этом пишет Politico со ссылкой на европейских дипломатов.
По данным издания, послы стран Евросоюза 29 марта должны обсудить санкции и лимит цен.
Как отметил один из источников, на изменении потолка цен «слишком сильно» настаивают Эстония, Польша и Литва.
«США не хотят этого делать ... Это не произойдет», — подчеркнул дипломат.
Ранее помощница главы американского Минфина Элизабет Розенберг заявила, что страны Группы семи в марте намерены пересмотрят уровень потолка цен на российское сырье. По данным СМИ, Польша, Эстония и Литва предлагают снизить лимит с $60 до $51,45 за баррель, напоминает RT.
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