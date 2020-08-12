«Страна-бензоколонка теряет рабочие места». Депутат о проблеме занятости в РФ
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин в беседе с НСН предложил мини-программу по сохранению рабочих мест в стране.
Больше всего граждан под риском увольнения трудятся в сфере торговли, бытового обслуживания, административной и обеспечивающей работы, сфере услуг и транспортной отрасли. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе Минтруда. При этом всего в стране в ближайшее время могут попасть под сокращение меньше 1% от всех работающих по найму, утверждают в ведомстве. Эксперты высказывают более пессимистические прогнозы, говоря о том, что потерять работу рискует в разы большее число людей.
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин в беседе с НСН предложил пути решения проблемы.
«Надо, во-первых, снижать пенсионный возраст, т.е. убирать с рынка труда избыточную рабочую силу, но именно ту, которая находится уже в возрастном диапазоне. Тем самым мы откроем вакансии для тех людей, чьи трудовые навыки сформировались недавно, т.е. для молодёжи. Во-вторых, надо заниматься переобучением рабочей силы. В Швеции ежегодно проходят переобучение 60% работников. Это значит, что каждые два года квалификацию повышают все работающие шведы. В России этот порог не превышает 14 – 15%, при этом преимущественно за счёт бюджетного сектора: повышение квалификации врачей, учителей и др. В-третьих, надо развивать в России производство с высокой добавленной стоимостью, потому что нельзя стране жить как бензоколонке», - отметил Олег Шеин.
Собеседник НСН подчеркнул, что проблема с занятостью в стране не решается, о чём говорят высокие цифры безработицы.
«К тому же, по официальным данным, ежегодно ликвидируются порядка полмиллиона рабочих мест. С 2011 года ликвидировано более пяти миллионов рабочих мест. Частично люди ушли в теневую занятость, частично их рабочие места заменили дистанционные системы. Решение проблемы занятости откладывать нельзя», - заключил депутат.
Ранее гендиректор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса, общественный омбудсмен Виктор Ермаков в эфире НСН объяснил резкий спад числа микропредприятий и индивидуальных предпринимателей (ИП) переходом многих из них в форму самозанятых в связи с кризисом.
«На этом падении, конечно же, сказалась пандемия и часть компаний ушла с рынка. Но многие перешли на другую форму, став самозанятыми, потому что так выгодней по части налоговых режимов. А общее сокращение там всего на 4%», - сказал омбудсмен.
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