Сторчак назвал утопией попытки создания странами БРИКС единой валюты

Утопией назвал попытки создания единой валюты стран БРИКС старший банкир ВЭБ.РФ, член совета директоров от России в Новом банке развития БРИКС Сергей Сторчак, передает РБК.

«Вопрос в том, где основать не двусторонний, а многосторонний клиринг расчетов в национальных валютах», — отметил Сторчак.

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По его словам, сейчас вместо того, чтобы пытаться создать единую валюту, следует сосредоточиться на налаживании многосторонних расчетов в нацвалютах.

Сторчак напомнил, что экспортная выручка России в индийских рупиях так и остается в Индии, так как не очень понятно, какие товары можно вывезти из оттуда на эту сумму.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что страны БРИКС обсуждают возможность создания общей расчётной единицы, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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