Сторчак назвал утопией попытки создания странами БРИКС единой валюты

По его словам, сейчас вместо того, чтобы пытаться создать единую валюту, следует сосредоточиться на налаживании многосторонних расчетов в нацвалютах.

Сторчак напомнил, что экспортная выручка России в индийских рупиях так и остается в Индии, так как не очень понятно, какие товары можно вывезти из оттуда на эту сумму.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что страны БРИКС обсуждают возможность создания общей расчётной единицы, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

