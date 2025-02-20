«Зависит от влагозапаса»: В России заявили о рисках для экспорта пшеницы

При благоприятном сценарии в 2025 году в России могут собрать 125 тонн зерна, однако это напрямую будет зависеть от влагозапаса почвы по весне. Об этом в беседе с НСН заявил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.

Сбор зерна в РФ в 2025 году может составить по оптимистичному сценарию 120 млн тонн, такой прогноз озвучил председатель комитета Торгово-промышленной палаты по АПК, академик РАН Петр Чекмарев, выступая на форуме «Зерно России – 2025». Также он назвал этот год неблагоприятным для озимых культур, так как была большая опасность, что при плюсовых температурах придут морозы и в отсутствии снежного покрова урожай погибнет. По словам Злочевского, прогнозы Зернового союза даже оптимистичнее прогнозов Чекмарева.