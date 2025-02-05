Минсельхоз: С 5 февраля пошлина на экспорт пшеницы из РФ снизилась на 11%

С 5 февраля пошлина на экспорт пшеницы из РФ снизилась на 11%, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минсельхоз.

Так, ставка пошлины снизилась с 4,43 тысячи рублей до 3,94 тысячи за тонну. Также сократились тарифы на вывоз ячменя — с 3,4 до 3,01 тысячи рублей за тонну и на кукурузу — с 4,66 до 4,25 тысячи рублей за тонну.

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Сниженные тарифы будут действовать по 11 февраля.

Отмечается, что объем экспорта зерновых культур из России в 2025 году обрушился в три раза 1-10 января 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года (менее 500 тысяч тонн против 1,476 млн тонн). Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на данные Российского зернового союза. Как отметила директор аналитического департамента союза Елена Тюрина, отгрузка ячменя упала на 93%, пшеницы — почти на 57%, экспорт кукурузы фактически остановлен, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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