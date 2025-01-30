В Минсельхозе допустили повышение цен на хлеб в России

«В принципе, как мы видим динамику цены на хлеб, тот рост цен на зерновую группу, которая есть на сегодняшний день, в цене уже отыгран. Поэтому дальше мы ориентируемся на то, что рост цен на хлеб будет плюс-минус соответствовать общей динамике инфляции», - пояснил заместитель министра.

Согласно данным Росстата в 2024 году хлеб и хлебобулочные изделия в РФ подорожали на 13,2%.

Ранее стало известно, что себестоимость хлеба от производителей выросла на 27% за год, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

