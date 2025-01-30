В Минсельхозе допустили повышение цен на хлеб в России
В России в 2025 году произойдет незначительное повышение цен на хлеб, которое скорректирует их в соответствии с темпами инфляции, заявил замглавы российского Минсельхоза Максим Титов, сообщает РИА Новости.
«В принципе, как мы видим динамику цены на хлеб, тот рост цен на зерновую группу, которая есть на сегодняшний день, в цене уже отыгран. Поэтому дальше мы ориентируемся на то, что рост цен на хлеб будет плюс-минус соответствовать общей динамике инфляции», - пояснил заместитель министра.
Согласно данным Росстата в 2024 году хлеб и хлебобулочные изделия в РФ подорожали на 13,2%.
Ранее стало известно, что себестоимость хлеба от производителей выросла на 27% за год, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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