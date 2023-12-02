Столичный перерабатывающий комплекс прошел экологическую госэкспертизу
В Москве промышленный комплекс по переработке «Вторалюминпродукт» прошел государственную экологическую экспертизу федерального уровня на применяемую технологию утилизации отходов электронного и электрического оборудования. Об этом сообщил министр правительства Москвы, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
Государственная экологическая экспертиза подтверждает, что компания производит утилизацию электроники в соответствии с требованиями законодательства, а оборудование и технологии не наносят вреда окружающей среде. С марта 2025 года наличие положительного заключения по государственной экологической экспертизе станет обязательным условием для подтверждения лицензии на утилизацию различных отходов.
«Предприятия Москвы работают в рамках экономики замкнутого цикла – возобновляемого производства при максимальном использовании ресурсов, исключая негативное влияние на окружающую среду. В 2023 году столичный перерабатывающий комплекс «Вторалюминпродукт» получил положительное заключение государственной экологической экспертизы федерального уровня на применяемую технологию утилизации отходов электронного и электрического оборудования», – рассказал Овчинский.
По его словам, за три квартала 2023 года компания переработала свыше 30 тонн вышедшей из строя техники.
Генеральный директор московского промышленного комплекса по переработке и утилизации Илья Качапин отметил, что во вторичный оборот предприятие вовлекает до 98% материальных ресурсов, которые пойдут затем на изготовление новой продукции.
«Компания активно формирует экономику замкнутого цикла города совместно с производителями и дистрибьюторами всех видов техники, оборудования и электроники, помогая им выполнить нормативы утилизации», – добавил Качапин.
Москва – современный мегаполис с развитым производством, в котором действует более четырех тысяч промышленных площадок. На них работают свыше 720 тысяч человек. Ежегодно в столице открывается до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых, производящих разнообразные товары от одежды и косметики до медоборудования.
Размещение промплощадок в Москве позволяет инвесторам получить доступ к крупным рынкам сбыта, развитой инфраструктуре, а также большому числу мер системной поддержки. В том числе субсидиями и целевыми займами, а также целым набором антикризисных инструментов.
В рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» работает цифровая платформа «Мой экспорт», где представителям бизнеса предоставляют консультативную поддержку.
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