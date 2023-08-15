Собянин: Важная часть новой индустриализации Москвы – создание экологически чистых производств

Новая индустриализация Москвы – это создание экологически чистых производств, заявил кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин во время встречи со сторонниками и доверенными лицами в общественном штабе.

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По его словам, ежегодно экология в столице улучшается благодаря высокотехнологичным производствам, которые заменяют старые, а также за счет реорганизации и модернизации очистных сооружений.

Также градоначальник подчеркнул важность внедрения нового качественного транспорта экологичных видов.

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ФОТО: пресс-служба "Мосинжпроект"
ТЕГИ:ЭкологияПромышленностьМоскваСергей Собянин

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