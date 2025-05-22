Документальный фильм про Романа Костомарова выйдет на Amazon
Документальный фильм «Роман Костомаров: Рожденный дважды» будет представлен на зарубежных онлайн-платформах Amazon и FILM PLATFORM.
Соответствующие соглашения компания Slon Sales House заключила на международном кинорынке Marché du Film в рамках Каннского кинофестиваля.
Помимо документальной картины о истории двукратного олимпийского чемпиона, который перенес ампутацию и смог вновь выйти на лед, на платформах Amazon и FAWESOME.tv также представят сериал «Тайны Карениной». Проект создан «Студией Видеопрокат» и онлайн-кинотеатрами Kion и Wink при поддержке Института развития интернет.
Ранее кинорежиссер Валерий Переверзев представил свой фильм «Тени Москвы» на международном кинорынке Marché Du Film в рамках Каннского фестиваля, напоминает «Радиоточка НСН»
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