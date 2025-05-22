Пиотровский: Курские музеи должны лечь в основу музея освобождения региона от ВСУ

Местные музеи должны лечь в основу нового музея освобождения Курской области от ВСУ, заявил директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, передает ТАСС.

Разрушенный атакой ВСУ краеведческий музей в Судже восстановят

По его словам, создание нового федерального музея может нарушить ритм жизни местных музеев.

«Я думаю, что местные курские музеи должны стать основой», - отметил Пиотровский.

Он также назвал большой общей проблемой сочетание федеральных и местных музеев.

Ранее в Курской области захотели создать музей, посвященный событиям СВО в регионе, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Игорь Руссак
ТЕГИ:ЭрмитажВСУКурская ОбластьМузеи

Горячие новости

Все новости

партнеры