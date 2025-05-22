Пиотровский: Курские музеи должны лечь в основу музея освобождения региона от ВСУ
22 мая 202510:52
Местные музеи должны лечь в основу нового музея освобождения Курской области от ВСУ, заявил директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, передает ТАСС.
По его словам, создание нового федерального музея может нарушить ритм жизни местных музеев.
«Я думаю, что местные курские музеи должны стать основой», - отметил Пиотровский.
Он также назвал большой общей проблемой сочетание федеральных и местных музеев.
Ранее в Курской области захотели создать музей, посвященный событиям СВО в регионе, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru