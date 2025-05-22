Собянин: ПВО сбила два беспилотника, летевших на Москву
22 мая 202510:32
Атаку летевших на Москву БПЛА отразили средства ПВО Минобороны России. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву», - написал градоначальник в Telegram-канале.
На месте падения обломков находятся экстренные службы.
Минувшей ночью силы ПВО ликвидировали над Московским регионом 35 украинских беспилотников, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru