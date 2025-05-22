Собянин: ПВО сбила два беспилотника, летевших на Москву

Атаку летевших на Москву БПЛА отразили средства ПВО Минобороны России. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву», - написал градоначальник в Telegram-канале.

На месте падения обломков находятся экстренные службы.

Минувшей ночью силы ПВО ликвидировали над Московским регионом 35 украинских беспилотников, напоминает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ПВОМоскваСергей СобянинБеспилотники

Горячие новости

Все новости

партнеры