ФАС согласовала заморозку внутренних цен на минудобрения на уровне 2022 года

Федеральная антимонопольная служба согласовала торговые политики производителей минеральных удобрений, цены заморозили на уровне 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе ФАС.

В ведомстве напомнили, что в соответствии с постановлением правительства о квотах на вывоз минудобрений в июне-ноябре 2025 года производители должны были направить на согласование торговые политики предельными ценами на удобрения для нужд аграриев.

«По итогам рассмотрения торговых политик ФАС... согласовала их. Реализация минудобрений будет осуществляться по ценам не выше уровня сентября 2022 года», - указано в сообщении.

ФАС отметила, что превышений предельного уровня стоимости не выявлено.

Ранее служба выявила картель на 1,2 млрд рублей в сфере поставок медицинских инструментов и расходных материалов, пишет RT.

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Фото: fas.gov.ru
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