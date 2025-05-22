Спрос на летние туры в Абхазию вырос на 30% в 2025 году

Продажи туров в Абхазию на лето 2025 года выросли на 30%, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

В отрасли уверены, что увеличение туристического потока в Абхазию является «органическим» и не связано с закрытием части пляжей в Анапе на предстоящее лето.

Также отмечается, что туристов привлекают более низкие цены этого курорта по сравнению с предложениями Краснодарского края.