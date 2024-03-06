Стоимость золота обновила исторический максимум

Стоимость золота достигла нового исторического максимума. Об этом свидетельствуют данные торгов на нью-йоркской товарной бирже Comex.

Золотые резервы России превысили рекордные $150 млрд

По данным площадки на 17:34 мск 6 марта, цена апрельского фьючерса достигла рекордных 2 153,55 доллара за тройскую унцию (+0,91%).

Через несколько минут стоимость золота снизилась до 2 152,2 доллара за унцию.

Ранее новый рекорд установила стоимость биткоина, сообщает RT. Криптовалюта впервые подорожала до 69 тысяч долларов, однако затем курс рухнул сразу на 10,14% - до 60,56 тысячи долларов.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БиржаЦеныЗолото

Горячие новости

Все новости

партнеры