Стоимость золота обновила исторический максимум
6 марта 202417:51
Стоимость золота достигла нового исторического максимума. Об этом свидетельствуют данные торгов на нью-йоркской товарной бирже Comex.
По данным площадки на 17:34 мск 6 марта, цена апрельского фьючерса достигла рекордных 2 153,55 доллара за тройскую унцию (+0,91%).
Через несколько минут стоимость золота снизилась до 2 152,2 доллара за унцию.
Ранее новый рекорд установила стоимость биткоина, сообщает RT. Криптовалюта впервые подорожала до 69 тысяч долларов, однако затем курс рухнул сразу на 10,14% - до 60,56 тысячи долларов.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru