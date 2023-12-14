Золотые резервы России превысили рекордные $150 млрд

Отмечается, что в ноябре вложения РФ в золото выросли на 2,2% и достигли максимума в современной истории. Предыдущий рекорд был зафиксирован в октябре ($148,7 млрд).

При этом золотой запас в физическом выражении продолжает уменьшаться второй месяц подряд. В ноябре он сократился примерно на 16 тонн и составил 2 315 тонн, пишет Ura.ru.

С начала 2023 года унция золота подорожала на 9,8%, ее стоимость достигла отметки в $2003,9, напоминает телеканал «360».

