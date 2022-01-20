Стоимость российской нефти Urals впервые с 2014 года превысила $90 за баррель

На торгах 19 января баррель сырья Urals достиг отметки в $91 (в Средиземноморье). Российская нефть подорожала до такого уровня впервые с октября 2014 года.

При этом стоимость Urals уже несколько дней подряд превышает стоимость эталонной марки Brent, отмечает РИА ФАН. Накануне цена на североморскую нефть составила $88,5 за баррель, напоминает РЕН ТВ.

