В Союзе нефтегазопромышленников объяснили высокие цены на нефть ее дефицитом
Ведущий эксперт союза рассказал НСН, чем вызван рост цен на нефть до 87 долларов и как на стоимость повлияет распространение нового штамма COVID-19 “омикрон”.
Цены на нефть растут на мировом рынке на фоне быстро восстанавливающего спроса после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев.
«Мы сейчас переживаем переломный процесс. После кризиса, вызванного эпидемией, восстанавливается как спрос, так и предложение нефти. При этом, как выяснилось, спрос восстанавливается быстрее, чем предложение. Главная причина в том, что очень многие страны, входящие в соглашение ОПЕК+, не в состоянии быстро увеличивать добычу. Причем более, чем половина из них вообще не может это делать. У них достаточно сильно выработаны запасы, они находятся на стадии падающей добычи нефти. Поэтому, когда было принято решение о снижении добычи, для них это было благом. Но когда было решено, что каждый месяц добыча будет увеличиваться на 400 тысяч баррелей в сутки, оказалось, что большая часть стран-участниц соглашения ОПЕК+ не в состоянии увеличивать добычу, по крайней мере быстро. Фактически реально добычу могут увеличивать две страны: Россия и Саудовская Аравия. Остальные в очень ограниченной степени: где-то выработаны запасы, некоторые, как в Ираке, из-за сложной политической обстановки», - пояснил эксперт.
Стоимость мартовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE превысила 87 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов. По данным Bloomberg, это самый высокий уровень с 2014 года. Затем рост продолжился и мартовские фьючерсы достигли 88,09 за баррель (+1,86%).
По прогнозу Танкаева, высокие цены на нефть сохранятся по крайней мере до второго квартала. На спрос может повлиять новый штамм коронавируса «омикрон», однако, учитывая проведение глобальной вакцинации, пандемия имеет все шансы замедлиться.
«Ситуация, когда спрос на нефть постоянно обгоняет предложение, сохранится примерно до апреля, но как будет дальше, сейчас сказать сложно. Существенно влияет на обстановку новый штамм коронавируса “омикрон”. В силу того, что идет вакцинация всего населения Земли, возможности расширения пандемии постепенно падают и есть надежда на то, что спрос будет продолжать расти в течение всего этого года пока не выйдет на докризисный уровень. Что касается предложения, то здесь ситуация отстает. Она, безусловно, будет нагонять спрос и в итоге будет достигнут баланс. Как известно, балансовая цена нефти на мировом рынке сейчас составляет 70-75 долларов за баррель. Пока не будет достигнут баланс, у нас будет колебание цен», - рассказал ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников.
При этом политические факторы, отношения РФ и США, переговоры РФ с НАТО и ситуация на Украине серьезного влияния на нефтяные цены иметь не будут.
«Даже серьезные политические кризисы влияют на экономику мало, так как связь между политиками и промышленниками очень сильно ослаблена. Политики за последнее время столько ошибок совершали, что промышленники просто перестали обращать на них внимание. Например, попытка госпереворота в Казахстане привела к колебаниям курса акций казахских компаний всего в пределах 0,2 процента?» - отметил Танкаев.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак назвал цену на нефть в 65-80 долларов за баррель в 2022 году комфортной для России. Он также не исключил ее волатильности на рынке.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,9 млн+31 252 / сут.
Умерли
323 тыс.+688 / сут.
Выздоровели
9,9 млн+24 564 / сут.
- В МГУ спрогнозировали сроки перехода COVID-19 в легкую форму
- В Госдуме заявили о ненужности баз на Кубе благодаря «Циркону»
- Лавров: Москва хотела бы более конструктивных отношений с Берлином
- ФАС согласовала стоимость российского противоопухолевого лекарства «Кабатэкс»
- СМИ: Британия предоставила Украине три самолета с вооружением
- В Брянске пойдет по суд гравврач больницы, где погибли пациенты из-за поломки ИВЛ
- В «Роснефти» предложили реформировать энергорынок России
- В МИД Украины заявили, что не получали от России информации об эвакуации дипломатов
- Компания Meta оспорила оборотный штраф почти на 2 млрд рублей
- Госдума восьмого созыва открыла весеннюю сессию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru