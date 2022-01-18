В Союзе нефтегазопромышленников объяснили высокие цены на нефть ее дефицитом

По прогнозу Танкаева, высокие цены на нефть сохранятся по крайней мере до второго квартала. На спрос может повлиять новый штамм коронавируса «омикрон», однако, учитывая проведение глобальной вакцинации, пандемия имеет все шансы замедлиться.

«Ситуация, когда спрос на нефть постоянно обгоняет предложение, сохранится примерно до апреля, но как будет дальше, сейчас сказать сложно. Существенно влияет на обстановку новый штамм коронавируса “омикрон”. В силу того, что идет вакцинация всего населения Земли, возможности расширения пандемии постепенно падают и есть надежда на то, что спрос будет продолжать расти в течение всего этого года пока не выйдет на докризисный уровень. Что касается предложения, то здесь ситуация отстает. Она, безусловно, будет нагонять спрос и в итоге будет достигнут баланс. Как известно, балансовая цена нефти на мировом рынке сейчас составляет 70-75 долларов за баррель. Пока не будет достигнут баланс, у нас будет колебание цен», - рассказал ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников.

При этом политические факторы, отношения РФ и США, переговоры РФ с НАТО и ситуация на Украине серьезного влияния на нефтяные цены иметь не будут.

«Даже серьезные политические кризисы влияют на экономику мало, так как связь между политиками и промышленниками очень сильно ослаблена. Политики за последнее время столько ошибок совершали, что промышленники просто перестали обращать на них внимание. Например, попытка госпереворота в Казахстане привела к колебаниям курса акций казахских компаний всего в пределах 0,2 процента?» - отметил Танкаев.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак назвал цену на нефть в 65-80 долларов за баррель в 2022 году комфортной для России. Он также не исключил ее волатильности на рынке.

