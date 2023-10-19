Стоимость нефти марки Brent превысила $93 за баррель
Цена фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE в четверг превысила $93 за баррель, свидетельствуют данные торгов.
По данным на 21:43 мск, стоимость Brent росла на 1,82% за день - до $93,07 за баррель. Последний раз на таком уровне цена находилась 2 октября.
Цена фьючерса на нефть марки WTI 19 октября выросла на 2,44% - до $89,08 за баррель.
В беседе с РИА Новости управляющий директор компании "Русэнергопроект" Максим Канищев допустил, что из-за конфликта на Ближнем Востоке цена на нефть может вырасти до $400 за баррель, передает «Радиоточка НСН».
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