Стоимость нефти марки Brent превысила $93 за баррель

По данным на 21:43 мск, стоимость Brent росла на 1,82% за день - до $93,07 за баррель. Последний раз на таком уровне цена находилась 2 октября.

Цена фьючерса на нефть марки WTI 19 октября выросла на 2,44% - до $89,08 за баррель.

В беседе с РИА Новости управляющий директор компании "Русэнергопроект" Максим Канищев допустил, что из-за конфликта на Ближнем Востоке цена на нефть может вырасти до $400 за баррель, передает «Радиоточка НСН».

