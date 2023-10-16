Reuters: В Индии задержали оплату семи партий нефти России в юанях
Представители индийского правительства задержали оплату в юанях не меньше чем по семи партиям нефти РФ, которая была предназначена местным нефтеперерабатывающим заводам. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на источники.
Согласно данным, оплата по прерванным операциям все еще не осуществлена. Указывается, что НПЗ Индии находятся в стадии ожидания своих партий российской нефти с конца сентября текущего года.
Подчеркивается, что задержка в оплате связана с тем, что власти Индии негативно относятся к участившимся случаям проведения оплаты сырья в китайской валюте вместо рупий.
Ранее сообщалось, что Индия рассчитывается за поставки российской нефти только в твердой валюте. По словам посла страны в Москве Павана Капура, Индия ни разу за последние 18 месяцев не покупала нефть из РФ за рупии, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru