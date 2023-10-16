Reuters: В Индии задержали оплату семи партий нефти России в юанях

Согласно данным, оплата по прерванным операциям все еще не осуществлена. Указывается, что НПЗ Индии находятся в стадии ожидания своих партий российской нефти с конца сентября текущего года.

Подчеркивается, что задержка в оплате связана с тем, что власти Индии негативно относятся к участившимся случаям проведения оплаты сырья в китайской валюте вместо рупий.

Ранее сообщалось, что Индия рассчитывается за поставки российской нефти только в твердой валюте. По словам посла страны в Москве Павана Капура, Индия ни разу за последние 18 месяцев не покупала нефть из РФ за рупии, передает «Радиоточка НСН».

