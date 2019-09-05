Стоимость нефти марки Brent превысила $62 за баррель

По данным издания, эту отметку Brent превысила впервые с начала августа текущего года. Так, сегодня стоимость нефти данной марки выросла на 2,52% и составила $62,38 за баррель.

Ранее в эфире НСН ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что высоких цен на нефть ожидать не стоит как минимум до окончания торговых войн между США и Китаем.

