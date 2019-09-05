Стоимость нефти марки Brent превысила $62 за баррель
Цена нефти марки Brent с поставкой в ноябре превысила отметку в $62 за баррель. Как пишет РБК, об этом свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE.
По данным издания, эту отметку Brent превысила впервые с начала августа текущего года. Так, сегодня стоимость нефти данной марки выросла на 2,52% и составила $62,38 за баррель.
Ранее в эфире НСН ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что высоких цен на нефть ожидать не стоит как минимум до окончания торговых войн между США и Китаем.
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