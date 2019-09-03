Доллар пошел в рост

Курс доллара к рублю минувшим днем шагнул за 67. Днем во вторник стоимость американской валюты достигла отметки 67 рублей 7 копеек за доллар, и до самого вечера, во всяком случае, на момент подготовки материала, ниже психологически важной позиции опускаться не собиралась. Евро тоже подорожал и стоит более 73,5 рублей. Таким образом, сбывается прогноз, данный в эфире НСН экспертами, согласно которому, курс доллара к рублю в конце года будет только расти. Этой точки зрения придерживаются и политолог Дмитрий Орешкин, и экономисты Денис Ракша и Василий Колташов. Последний, напомним, убежден, что уже этой осенью доллар может оказаться дороже 70 рублей, и что слабый рубль – это надолго.

В качестве причин нынешнего ослабления рубля называется снижение цен на нефть. Стоимость ноябрьских фьючерсов на марку Brent на лондонской бирже во вторник снизилась до 57,71 доллара за баррель. Высоких цен на нефть ожидать не стоит как минимум до окончания торговых войн между США и Китаем, - предупреждал, в свою очередь, в эфире НСН ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Те факторы, которые влияют на цену, пока таковы, что высокой цены действительно ожидать не стоит. Сейчас основной мегатренд, который влияет на цены на нефть, это торговые войны Соединенных Штатов и Китая. Перспектив договориться у них крайне мало, и трейдеры воспринимают любые новости о том, что они не договорились, как свидетельство того, что торговля будет уменьшаться, экономика не будет развиваться теми темпами, которые были, если бы этой войны торговой не было. Соответственно, меньше экономика, меньше потребление энергоресурсов, и трейдеры начинают сразу распродавать фьючерсы сырья, от этого цена падает».

По словам Игоря Юшкова, цены на нефть будут колебаться в диапазоне 50-60 долларов за баррель.

Россия готова и к 40 долларам за баррель, - убеждал на днях глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Оптимальная для российской экономики цена на нефть составляет 60 долларов за баррель, но и при падении до 40 Россия не будет испытывать серьезного давления на внутреннюю экономику и финансовый рынок.

Но рубль, как предупреждают экономисты, станет дешевле.

