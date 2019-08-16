Санкционный навар. Российские нефтяники наживаются на амбициях США
Директор Фонда энергетического развития объяснил НСН выгоду для России от нефтяных санкций Вашингтона.
Нефтяные санкции США против Ирана и Венесуэлы повысили спрос на нефть из России, что позволило отечественным экспортерам дополнительно заработать не менее $905 миллионов в период с ноября 2018 года по июль 2019 года. Такую статистику приводит агентство Bloomberg. Расчеты агентства учитывают разницу между стоимостью российской экспортной нефти марки Urals и эталонной Brent за этот отрезок времени по отношению к среднему показателю за пять лет.
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире НСН объяснил причины такого бонуса для России особенностями нефтепереработки в США.
«Венесульская нефть по своим характеристикам тяжёлая. Именно она используется на нефтеперерабатывающих заводах США. Большие объёмы поставок из Венесуэлы были как раз в Америку. Наш сорт Urals также чем-то схож с этими сортами и пригоден для переработки в США. Американцы стали искать более подходящий сорт вместо венесуэского после введений санкций против Каракаса, поэтому выручка от продажи Urals резко выросла.
США готовы платить премию дополнительно к базовой цене, потому что им нужна именно эта нефть, а не лёгкая. Они закупают наш сорт с премией к рынку, что и увеличивает прибыли наших компаний. Возможность снятия санкций в ближайшее время с Венесуэлы и Ирана не проглядывается, так что такая ситуация ещё позволит нам заработать», - отметил собеседник НСН.
Вашингтон ввёл ограничительные метры в отношении Венесуэлы в конце января 2019 года, а против Ирана ужесточил санкции с мая. На это накладывается сокращение добычи стран ОПЕК и их партнеров.
Как правило нефть марки Urals торговалась со скидкой по отношению к Brent. Однако с ноября 2018 года, когда США ограничили мировые покупки иранского сырья, скидка начала уменьшаться. Более того, уже в начале текущего года Urals стала торговаться с премией. По данным Bloomberg, спрос на нефть Urals в регионе Средиземноморья находится сейчас на пиковых значениях за всю историю.
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