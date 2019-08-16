Санкционный навар. Российские нефтяники наживаются на амбициях США

Нефтяные санкции США против Ирана и Венесуэлы повысили спрос на нефть из России, что позволило отечественным экспортерам дополнительно заработать не менее $905 миллионов в период с ноября 2018 года по июль 2019 года. Такую статистику приводит агентство Bloomberg. Расчеты агентства учитывают разницу между стоимостью российской экспортной нефти марки Urals и эталонной Brent за этот отрезок времени по отношению к среднему показателю за пять лет.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире НСН объяснил причины такого бонуса для России особенностями нефтепереработки в США.

«Венесульская нефть по своим характеристикам тяжёлая. Именно она используется на нефтеперерабатывающих заводах США. Большие объёмы поставок из Венесуэлы были как раз в Америку. Наш сорт Urals также чем-то схож с этими сортами и пригоден для переработки в США. Американцы стали искать более подходящий сорт вместо венесуэского после введений санкций против Каракаса, поэтому выручка от продажи Urals резко выросла.